Четверо мужчин сбыли 1,6 кг наркотических средств на территории Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Четверо мужчины в возрасте от 19 до 34 лет, проживающий в Туле, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт, незаконный сбыт наркотических средств, совершенные с использованием сети «Интернет», организованной группой, в крупном и особо крупном размерах).

Установлено, что с марта по июль 2022 года безработные обвиняемые посредством тайников-закладок сбыли на территории Тульской области более 1,6 кг синтетических и растительных наркотиков. Также у мужчин было приготовлено к сбыту еще более 2,8 кг запрещенных веществ. Однако деятельность организованной группы пресекли сотрудники правоохранительных органов.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении двух других соучастников, с которыми заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовные дела в настоящее время рассматриваются в суде.