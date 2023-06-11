В Тулу на ремесленный фестиваль съехались народные умельцы со всей России Фото: Игорь КОПЫТОВ

11 и 12 июня в Туле проходит ХIV Всероссийский творческий конкурс народных мастеров «Русь мастеровая», приуроченный ко Дню России.

В конкурсе примут участие мастера, художники декоративно-прикладного искусства, народные умельцы со всей России. В течение 8 часов в режиме реального времени они будут создавать изделия по номинациям: «Глиняная игрушка», «Гончарство», «Кузнечное дело», «Резьба по дереву», «Роспись по дереву или бересте», «Художественная береста», «Художественная обработка растительных материалов», «Ткачество поясов», «Текстильная кукла» и «Лоскутное шитье».

Посетителей в течение двух дней ждут выставка-ярмарка авторских изделий участников, мастер-шоу, концертно-игровая программа «Национальный калейдоскоп» и многое другое. Так, сегодня, 11 июня, с 10.30 до 18.00 — концертная программа на сцене, с 12.00 до 12.30 — торжественная церемония открытия конкурса, с 12.30 до 13:40 — интерактивная программа для зрителей, с 16:00 до 17:00 — соревнования по скоростному кипячению самоваров «Тульское чаепитие».

Завтра, 12 июня, с 11.00 до 18.00 — выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства, мастер-шоу от ремесленников из разных регионов РФ, с 12.00 до 12.30 — торжественная церемония награждения победителей, с 14.00 до 16.00 — концертно-игровая программа «Национальный калейдоскоп», с 16.00 — 17.00 — интерактивная программа.

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