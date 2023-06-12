Тулякам предлагают разгадать феномен «Анны Карениной» в Художественном театре Фото: материалы пресс-служб

В совместном проекте музея-усадьбы «Ясная Поляна» и Музея МХАТ, приуроченного ко дню рождения музея и 150-летию с начала создания романа «Анна Каренина», будут представлены предметы, связанные с первой инсценировкой. Это фотографии актеров, эскизы костюмов и декораций, архивные документы, свидетельствующие об особом отношении театра к творению Толстого и его сценической версии. Уникальными артефактами выставки являются костюмы, исполненные модельером Надеждой Ламановой, которую по праву называют «русской Коко Шанель».

Впервые роман был поставлен на сцене МХАТа Владимиром Немировичем-Данченко в соавторстве с Василием Сахновским. Его премьера состоялась 21 апреля 1937 года. Оформлением спектакля занимался главный художник МХАТа Владимир Дмитриев, работы которого отличали лаконичность, строгость, глубочайшее знание времени и высокий вкус. Модельер, художник театрального костюма Надежда Ламанова с большой стилистической точностью воссоздала костюмы 1870–1880-х годов.

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