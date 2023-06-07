В Туле на двух улицах нанесли двойную сплошную на проезжей части дороги Фото: материалы пресс-служб

6 июня на основании анализа аварийности и в целях обеспечения безопасности дорожного движения, а также улучшения качества обслуживания жителей Тулы трамвайным транспортом на улице Демидовская плотина и улице Оборонной на участке от улицы Староникитская до улицы Некрасова. сети нанесли разметку 1.3 «Двойная сплошная линия».

Всего в этом году в оружейной столице планируют нанести 40 000 кв. метров горизонтальной дорожной разметки, из них порядка 32 000 кв. метров с использованием пластичных износостойких материалов.

По информации городской администрации, в ближайшее время дорожную разметку обновят на Епифанском шоссе и улице Болдина.