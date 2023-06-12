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НовостиЗвезды12 июня 2023 9:00

Тайны Куликова поля откроют тулякам в новом VR-квесте

Пройдет он в научный центр «Археология и реставрация» в пространстве «Археология»
Игорь КОПЫТОВ
Тайны Куликова поля откроют тулякам в новом VR-квесте

Тайны Куликова поля откроют тулякам в новом VR-квесте

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Необычный квест виртуальной реальности позволит отправиться в археологическую экспедицию на Куликово поле, стать участником раскопок и реставрации самых массовых артефактов – наконечников стрел.

Виртуальные образы в квесте повторяют подлинные реликвии Куликовской битвы из фондов Государственного музея-заповедника «Куликово поле». Как и в мире науки, участники археологического квеста взаимодействуют с ними на основе методик, апробированных учеными.

Начало в 15:00.

12+