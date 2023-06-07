Жителя Калуги, устроившего смертельное ДТП в Тульской области, приговорили к 1 году и 10 месяцам лишения свободы условно Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчины, проживающий в Калуге, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что в ночь с 15 на 16 ноября 46-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем MAN прицепом, двигался с небезопасной скоростью по автодороге «Золотое кольцо». В один момент водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым рефрижератором.

В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм погиб 34-летний пассажир грузового рефрижератора. Виновник аварии добровольно возместил потерпевшей моральный вред в размере 700 тысяч рублей.

Суд приговорил подсудимого к 1 году и 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.