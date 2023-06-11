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НовостиЗвезды11 июня 2023 10:30

Один день в русской избе приглашают провести туляков музейщики

Интерактивное занятие пройдет сегодня в музее «Тульские древности»
Игорь КОПЫТОВ
Один день в русской избе приглашают провести туляков музейщики

Один день в русской избе приглашают провести туляков музейщики

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Гости музея окажутся в воссозданной избе тульского ремесленника, в окружении подлинных предметов быта и исторических реконструкций и представят себе жизнь мастеровой Тулы далекого прошлого. В ходе интерактивного занятия посетители познакомятся с повседневной жизнью русской семьи XVI–XVII веков, узнают о традиционном разделении обязанностей на «мужские» и «женские».

Экскурсовод расскажет сказку при лучине, а посетители смогут расписать филимоновскую игрушку и забрать памятный сувенир с собой вместе со сладким подарком от музея – тульским пряником.

Начало в 15:00.

6+.