Один день в русской избе приглашают провести туляков музейщики Фото: Игорь КОПЫТОВ

Гости музея окажутся в воссозданной избе тульского ремесленника, в окружении подлинных предметов быта и исторических реконструкций и представят себе жизнь мастеровой Тулы далекого прошлого. В ходе интерактивного занятия посетители познакомятся с повседневной жизнью русской семьи XVI–XVII веков, узнают о традиционном разделении обязанностей на «мужские» и «женские».

Экскурсовод расскажет сказку при лучине, а посетители смогут расписать филимоновскую игрушку и забрать памятный сувенир с собой вместе со сладким подарком от музея – тульским пряником.

Начало в 15:00.

6+.