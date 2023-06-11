Первое ратное поле России приглашает туляков на большой праздник Фото: материалы пресс-служб

В программе праздника сегодня, 11 июня, - праздничный концерт, сувенирная ярмарка, средневековые игры, соревнования по силовому экстриму.

На открытии всех встретит концерт Оркестра русских народных инструментов «Тула», следом выступят другие коллективы - ансамбль «Куликово поле» под управлением Николая Шульдешова, фольклористы из «Усладушки», «Растряпуха» из Ефремова.

В 13:00 начнутся соревнования по народной спортивной игре «Городки».

На интерактивных площадках всех ждет катание на лошадях Конного двора Куликова поля, ярмарка мастеров, мастер-классы по изготовлению узелковой народной куклы, травяной куклы «Птичка – невеличка» и фигурок животных из деревянных веточек и спилов,

Гостей праздника будет предложено посостязаться в средневековых играх на «Богатырском стане», в метании блинов в печь, копейном бое и даже плетении кос.

На поляне соревнований также пройдут соревнования по силовому экстриму «Русь богатырская на Куликовом поле».

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