В ночном ДТП на улице Советской в Туле погиб пассажир автомобиля Porsche Фото: соцсети

В Туле на улице Советской ночью 7 июня произошло тройное ДТП. Там столкнулись Honda, Porsche и Hyundai. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, в районе «Искры» 36-летний водитель автомобиля Porsche Panamera не справился с управлением и врезался в забор, а затем выскочил на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Honda CR-V, за рулем которого находилась 55-летняя женщина, и Hyundai Solaris, под управлением 26-летнего мужчины.

Как сообщила областная Госавтоинспекция, в результате ДТП погиб пассажир машины Porsche, личность которого устанавливается. Также пострадали водитель и 25-летний и 55-летняя пассажиры автомобиля Honda.