Должника из Беларуси нашли в Туле судебные приставы
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Житель Республики Беларусь скрывался от исполнения решения судов по взысканию долгов по налогам и коммунальным платежам. Однако сотрудники Межрайонного отделения судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей смогли установить фактическое место жительства должника в Тульской области.
Беларус скрывался от исполнения решения суда своей страны о выплате накопившейся задолженности по налогам и коммунальным платежам и фактически проживал в Центральном округе в Туле. Он дал письменное объяснение по вопросам, поставленным в рамках межгосударственного розыска.
Информация о местонахождении должника была направлена в МВД Республики Беларусь.