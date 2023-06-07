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НовостиОбщество7 июня 2023 8:45

Должника из Беларуси нашли в Туле судебные приставы

Мужчину задержали и передали информацию о его местонахождении на родину
Игорь КОПЫТОВ
Должника из Беларуси нашли в Туле судебные приставы

Должника из Беларуси нашли в Туле судебные приставы

Фото: материалы пресс-служб

Житель Республики Беларусь скрывался от исполнения решения судов по взысканию долгов по налогам и коммунальным платежам. Однако сотрудники Межрайонного отделения судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей смогли установить фактическое место жительства должника в Тульской области.

Беларус скрывался от исполнения решения суда своей страны о выплате накопившейся задолженности по налогам и коммунальным платежам и фактически проживал в Центральном округе в Туле. Он дал письменное объяснение по вопросам, поставленным в рамках межгосударственного розыска.

Информация о местонахождении должника была направлена в МВД Республики Беларусь.