Во время пожара в тульском поселке Октябрьский погиб 60-летний мужчина Фото: Алексей ФОКИН (фото)

7 июня в 00:52 в дачном доме в тульском поселке Октябрьский произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области.

Так, на происшествие прибыли 12 человек и 4 единицы техники, которым удалось потушить огонь только спустя полтора часа, но после ликвидации пожара в доме было обнаружено тело 60-летнего мужчины.

В результате происшествия дом выгорел внутри по всей площади. В данный момент устанавливается причина возгорания.