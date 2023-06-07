В Туле за прошедшую неделю привели в порядок еще 23 остановочных пунктов Фото: материалы пресс-служб

Управление по транспорту и дорожному хозяйству Тулы продолжают проводить работы по приведению в порядок остановочных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, данное мероприятие предусматривает замену разбитых стекол, помывку остановочных пунктов, очистку от граффити, замену остекления и поликарбоната, замену остановочных павильонов.

В период с 29 мая по 5 июня в нормативное состояние привели в порядок остановки на улицах Рязанская, Станиславского, Николая Руднева, Циолковского, Михеева, Агеева, Демидовская плотина, Судейского, Чмутова, Маршала Жукова, Фридриха Энгельса, Первомайская, Кирова, Ложевая, Щегловская засека, Вильямса, Шухова, Пузакова, а также на Одоевском шоссе, проспекте Ленина, Калужском шоссе, Новомедвенском проезде и Веневском шоссе.