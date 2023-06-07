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НовостиПроисшествия7 июня 2023 6:41

В Киреевском районе 20-летний молодой человек украл машинный катализатор

Злоумышленника задержали сотрудники полиции
Михаил КОРЕНЮГИН
В Киреевском районе 20-летний молодой человек украл машинный катализатор

В Киреевском районе 20-летний молодой человек украл машинный катализатор

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Киреевском районе с заявлением обратился 35-летний житель поселка Советский. С принадлежащего ему транспортного средства неизвестный украл катализатор.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительный органов удалось установить личность и местонахождение преступника. Им оказался ранее неоднократно судимый 20-летний молодой человек.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.