В Киреевском районе 20-летний молодой человек украл машинный катализатор Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Киреевском районе с заявлением обратился 35-летний житель поселка Советский. С принадлежащего ему транспортного средства неизвестный украл катализатор.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительный органов удалось установить личность и местонахождение преступника. Им оказался ранее неоднократно судимый 20-летний молодой человек.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.