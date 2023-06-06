В Туле сотрудники Росгвардии задержали мужчину, укравшего мобильный телефон у посетителя бара Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Экипаж вневедомственной охраны прибыл к бару по сигналу тревоги. Подъехав ко входу, росгвардейцы увидели выбегающего из него молодого человека. Перехватив его на улице, правоохранители проследовали с ним на объект охраны для выяснения причины срабатывания тревожной сигнализации.

Непосредственно в баре выяснилось, что 22-летний задержанный туляк совершил кражу мобильного телефона у одного из посетителей.

Молодого человека передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции.