Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 июня 2023 14:11

В Туле сотрудники Росгвардии задержали мужчину, укравшего мобильный телефон у посетителя бара

Убежать с добычей далеко ему не удалось
Игорь КОПЫТОВ
В Туле сотрудники Росгвардии задержали мужчину, укравшего мобильный телефон у посетителя бара

В Туле сотрудники Росгвардии задержали мужчину, укравшего мобильный телефон у посетителя бара

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Экипаж вневедомственной охраны прибыл к бару по сигналу тревоги. Подъехав ко входу, росгвардейцы увидели выбегающего из него молодого человека. Перехватив его на улице, правоохранители проследовали с ним на объект охраны для выяснения причины срабатывания тревожной сигнализации.

Непосредственно в баре выяснилось, что 22-летний задержанный туляк совершил кражу мобильного телефона у одного из посетителей.

Молодого человека передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции.