В ночь на 7 июня в Туле на проспекте Ленина снова изменится схема движения транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На ремонтируем участке проспекта Ленина движение транспортных средств временно будет осуществляться по крайним полосам. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Так, в ночь с 6 на 7 июня запланирован переход на осевую часть на участке от улицы 9 Мая до улицы Болдина. Связано это с фрезерованием асфальтобетонного покрытия под устройство АГБС. Будет организована перестановка водоналивных блоков и технических средств организации дорожного движения.

Также на пересечении улицы Болидна и проспекта Ленина временно изменится светофорное регулирование. При движении на данном участке поворот налево будет осуществляться под основной сигнал светофорного регулирования.

Администрация города приносит извинения за временные неудобства и просит автомобилистов учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.