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НовостиПроисшествия6 июня 2023 14:15

В Туле задержали «липового» директора коммерческой организации

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о преступлении в сфере экономики
Игорь КОПЫТОВ
В Туле задержали «липового» директора коммерческой организации

В Туле задержали «липового» директора коммерческой организации

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

22-летний житель города Щекино Тульской области предоставил некоему гражданину свои паспортные данные для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о руководителе ООО «Интеравто». При этом он не собирался на деле руководить и исполнять обязанности по управлению фирмой.

Вследствие незаконного использования документа, удостоверяющего личность, в реестр юридических лиц, в налоговый орган были внесены сведения о подставном лице.

Теперь по материалам проверки прокуратуры следственный орган возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ - незаконное образование юрлица.