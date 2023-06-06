В Туле задержали «липового» директора коммерческой организации Фото: Алексей ФОКИН (фото)

22-летний житель города Щекино Тульской области предоставил некоему гражданину свои паспортные данные для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о руководителе ООО «Интеравто». При этом он не собирался на деле руководить и исполнять обязанности по управлению фирмой.

Вследствие незаконного использования документа, удостоверяющего личность, в реестр юридических лиц, в налоговый орган были внесены сведения о подставном лице.

Теперь по материалам проверки прокуратуры следственный орган возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ - незаконное образование юрлица.