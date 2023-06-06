Туляк воспользовался старой симкой и украл со счета незнакомой женщины 90 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Ранее судимый за совершение краж 39-летний житель Пролетарского округа Тулы в начале марта 2023 года при использовании в своем мобильном телефоне сим-карты, абонентский номер которой с 21 июля 2022 года был оформлен на имя его матери, обнаружил подключенную к номеру услугу «Мобильный банк». Сервис был привязан к банковской карте ранее ему неизвестной жительницы Узловой.

Получив таким образом доступ к счету, злоумышленник совершил шесть операций по переводу денег на свой счет в общей сумме 90 тысяч рублей.

Теперь согласно п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ следствием наложен арест на денежные средства, находящиеся на банковском счете мужчины, а самому ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд.