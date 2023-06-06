В Киреевском районе 31-летняя женщина зарезала знакомого во время пьяной ссоры Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отношении 31-летней женщины, проживающей в Киреевске, возбуждено уголовное дело. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что 4 июня 2023 года злоумышленница находилась в состоянии алкогольного опьянения вместе со своим 33-летнем знакомым в квартире, расположенной в поселке Строительный Киреевского района. В ходе словесного конфликта подозреваемая взяла нож и нанесла мужчине один удар в грудь. Потерпевший скончалась на месте происшествия от полученных травм. О произошедшем подозреваемая рассказала соседке, которая вызвала скорую медицинскую помощь.

В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Женщина задержана. Также решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.