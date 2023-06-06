Минздрав Тульской области прокомментировал ситуацию с покалеченным трупом в Ясногорской больнице Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Министерстве здравоохранения Тульской области прокомментировали конфликтную ситуацию с возможными побоями на теле мужчины в Ясногорской больнице. В ведомстве уточнили, что по данному факту проводится служебная проверка местной администрацией, следом организуют и ведомственную проверку от минздрава.

Жительница Ясногорска обвинила в соцсетях сотрудников больничного морга в том, что они изуродовали тело ее мужа, написав на странице сообщества «Типичный Ясногорск»: «28 мая умер мой супруг. Во сне остановилось сердце. Никаких телесных повреждений не было, что было зафиксировано скорой и полицией. 30 мая на похороны привезли изувеченное тело». По ее словам, у мужчины было изуродовано лицо, в некоторых местах на конечностях содрана кожа.