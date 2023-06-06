На трассе под Тулой водитель автомобиля Renault не справился с управлением и врезался в дерево Фото: соцсети

В Ленинском районе на 3-м километре автодороги «Барыково-Восход-Садки» утром 6 июня произошло ДТП. Там автомобиль Renault съехал с дороги и столкнулся с деревом.

По предварительной информации, 49-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Kaptur, не справился с управлением, съехал в придорожный кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП пострадали водитель и 39-летняя женщина-пассажир транспортного средства. Их госпитализировали в больницу с различными травмами.