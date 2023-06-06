Туляка приговорили к 11,5 годам лишения свободы за незаконный оборот наркотических средств Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт, незаконный сбыт наркотических средств, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей в значительном размере, организованной группой).

Установлено, что 33-летний мужчина, являясь участником организованной группы, с 6 февраля по 10 марта 2022 года сбыл на территории Пролетарского округа Тулы наркотическое средство массой 0,43 грамма. Также он приготовил для дальнейшей реализации 123 закладки с запрещенными веществами, которые хранил по месту своего проживания.

Осуществить продажу злоумышленник не смог, поскольку его деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. Они изъяли более 162 граммов наркотических средств.

Суд приговорил мужчину к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.