19 водителей оштрафовали за сильную тонировку во время рейда в Туле Фото: материалы пресс-служб

5 июня инспекторы отдельного специализированного взвода ДПС ГИБДД УМВД России по Тульской области на территории областного центра провели профилактическое мероприятие «Тонировка».

За 5 часов рейда 4 экипажа ДПС привлекли к административной ответственности 19 водителей по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ за управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. Водителям назначены административные наказания в виде штрафов в размере 500 рублей.

Также пяти автовладельцам выданы требования привести стекла в нормативное состояние.