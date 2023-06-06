В Тульской области 15 районов с высоким риском заболевания органов дыхания и крови и травматизму Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Управление Роспотребнадзора по Тульской области по итогам 2022 года опубликовало список муниципальных образований региона, относящихся к территориям «очень высокого риска» по заболеваниям органов дыхания, системы кровообращения и ряду других.

Так, городской округ Донской, Тулу, Воловский, Ясногорский, Белевский и Куркинский районы отнесли к неблагоприятным в плане легочных болезней. По болезням системы кровообращения лидируют Каменский, Плавский, Щекинский, Киреевский, Воловский районы и городской округ Алексин.

А вот в Белевском, Щекинском, Чернском, Заокском, Богородицком районах и городском округе Ефремов больше всего травматизма и отравлений.