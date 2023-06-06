Тульская область заняла 69 строчку в экологическом рейтинге России Фото: Игорь КОПЫТОВ

«Национальный экологический рейтинг» по итогам весны 2023 года, составленный экологами-общественниками, поместил Тульскую область на 69 позицию из 85.

В пятерке лидеров Тамбовская область, Белгородская область, Республика Алтай, Курская область, Москва. А замыкают список Красноярский край, Омская область, Забайкальский край, Свердловская и Челябинская области.

Среди критериев рейтинга, охватывающего временной интерва с 1 марта по 31 мая — степень влияния промышленности на экологическую обстановку, социально-экологический и природоохранный индексы - рекультивация свалок и мусорная реформа, а также восстановление лесов и перевод автомобилей и на газ.