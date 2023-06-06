В Туле на производстве бетонных изделий погиб водитель погрузчика Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на производстве бетонных изделий произошел несчастный случай: погиб водитель погрузчика. Извещение об этом поступило в Государственную инспекцию труда в Тульской области, которая инициировало расследование трагедии.

Так, выяснено, что водитель погрузчика скончался 30 мая 2023 года при разгрузке в бетонном цеху ООО «Производственная компания Стандартпарк», которая находится на Алексинском шоссе в Туле и выпускает системы водоотвода.