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НовостиПроисшествия6 июня 2023 7:50

В Туле на производстве бетонных изделий погиб водитель погрузчика

Государственная инспекция труда ведет расследование
Игорь КОПЫТОВ
В Туле на производстве бетонных изделий погиб водитель погрузчика

В Туле на производстве бетонных изделий погиб водитель погрузчика

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на производстве бетонных изделий произошел несчастный случай: погиб водитель погрузчика. Извещение об этом поступило в Государственную инспекцию труда в Тульской области, которая инициировало расследование трагедии.

Так, выяснено, что водитель погрузчика скончался 30 мая 2023 года при разгрузке в бетонном цеху ООО «Производственная компания Стандартпарк», которая находится на Алексинском шоссе в Туле и выпускает системы водоотвода.