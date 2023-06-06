На двух железнодорожных переездах в Тульской области временно ограничат движение транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, на участке «Куровская - Авсюнино» Казанского направления МЖД запланированы работы по капитальному ремонту пути. Поэтому движение на 2 переездах, расположенных вблизи Куровского, организуют в интервальном режиме по одной полосе. Ограничения будут действовать:

6 июня с 10:00 до 16:00 на переезде 92 км;

8 июня с 10:00 до 16:00 на переезде 95 км.

Также ремонтные работы будут проводиться и на двух переездах, расположенных под Алексиным, где заменят асфальтовое покрытие. Ограничения будут действовать:

6 июня с 11:00 до 13:00 на переезде 222 км перегона «Средняя - Ферзиково»;

6 июня с 13:30 до 17:00 на переезде 227 км перегона «Средняя - Энергетик».