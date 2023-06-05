Максим Циглер больше не возглавляет комитет по науке и инноватике Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Максим Циглер покинул пост председателя комитета Тульской области по науке и инноватике - место руководителя комитета вакантно.

Циглер возглавил структуру в декабре 2022 года. До этого он занимал должность начальника отдела государственной поддержки научной деятельности и работал ведущим инженером отдела науки и инновационной деятельности министерства промышленности и науки.

О новом назначении на вакантную должность в правительстве региона пока ничего неизвестно.