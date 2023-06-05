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НовостиОбщество5 июня 2023 14:08

По иску прокуратуры суд обязал обеспечить охрану школы в Дубне Тульской области

Проверялись объекты с массовым пребыванием людей
Игорь КОПЫТОВ
По иску прокуратуры суд обязал обеспечить охрану школы в Дубне Тульской области

По иску прокуратуры суд обязал обеспечить охрану школы в Дубне Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В ходе прокурорской проверки было установлено, что дубенская средняя школа не заключала договоров на охрану учреждения с сотрудниками охранных организаций.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура района направила в суд исковое заявление, и тот обязал МКОУ «Дубенская СОШ» обеспечить охрану специализированной охранной организацией в срок до 30 сентября текущего года.

Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района.