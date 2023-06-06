В Тульской области за прошедшую неделю от укусов клещей пострадали 304 человека Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За прошедшую неделю, с 29 мая по 4 июня, с укусами клещей за медицинской помощью обратилось 304 человека, 76 их них — дети. Факты присасывания регистрируются на придомовой территории (41%), на территории садово-огородных товариществ (35%), при посещении лесов (6%) и других территорий (18%). Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Всего в этом году с начала мониторинга зарегистрировано 1315 случаев присасывания клещей к людям, в том числе 341 случай у детей. Факты укусов насекомых выявлены во всех района Тульской области. Помимо этого, зарегистрировано 9 завозных случаев, при посещении жителями Волгоградской, Тверской, Московской, Липецкой, Калужской и Владикавказской областей.

За период мониторинга исследовано 895 клещей, снятых с людей и взятых из природных биотопов. Общая инфицированность бореллиями составляет 8,3% (ниже среднемноголетнего уровня на 39%), анаплазмой — 4,7% (выше среднемноголетнего уровня на 27%), а эрлихиями– 0,1% (находится в пределах среднемноголетнего уровня). Случаев заболевания населения клещевым боррелиозом за 2023 год нет.