10,5 миллионов рублей похитили мошенники за неделю у туляков Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За прошедшую неделю у тридцати трех граждан, в возрасте от 19 до 87 лет, мошенниками были похищены 10 миллионов 514 тысяч 310 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.

Несмотря на информированность о фактах и способах мошенничеств, жители нашего региона самовольно передают деньги преступникам.

Так, по известной схеме с переводом денег на «безопасные счета» злоумышленники выманили в общей сумме 7 миллионов 872 тысячи 513 рублей. Четырнадцать человек, общаясь через соцсети и мессенджеры, намеривались совершить покупки. В качестве оплаты они перечислили оплату, но так и не получили заказы. Общая сумма ущерба составила 752 тысячи 667 рублей.

Семь пожилых жителей региона стали жертвами «контактных» мошенничеств. Пенсионеры отдали курьерам мошенников в общей сумме 917 тысяч. Еще четыре жителя региона лишились 892 тысяч 740 рублей, решив заняться «инвестиционной деятельностью». А трое граждан стали жертвами обмана в социальных сетях. Они перевели мошенникам, взломавшим страницы их знакомых, в общей сумме 79 тысяч 390 рублей.