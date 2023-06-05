В Тепло-Огаревском районе пьяный водитель автомобиля Kia устроил тройное ДТП Фото: материалы пресс-служб

В Тепло-Огаревском районе на 25-ом километре автодороги «Лопатково-Ефремов» вечером 4 июня произошло ДТП. Там примерно в 22:50 столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения (1,016 мг/л) и управляя автомобилем Kia Rio, осуществил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ 2818000001052», под управлением 53-летнего мужчины, после чего пьяный водитель совершил встречное столкновение с автомобилем Mercedes-Benz, за рулем которого находился 57-летний мужчина, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля «ГАЗ» и его женщины-пассажиры 1973 и 1997 годов рождения, а также водитель автомобиля Mercedes и его 49-летняя женщина-пассажир. Им всем оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.