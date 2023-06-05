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НовостиПроисшествия5 июня 2023 14:28

В ДТП в Тепло-Огаревскогом районе Тульской области пострадали пять человек

49-летний мужчину, 51-летнюю женщину и двух несовершеннолетних мальчиков госпитализировали в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП в Тепло-Огаревскогом районе Тульской области пострадали пять человек

В ДТП в Тепло-Огаревскогом районе Тульской области пострадали пять человек

Фото: материалы пресс-служб

В Тепло-Огаревскогом районе на 19-ом километре автодороги «Теплое-Троекурово» утром 4 июня произошло ДТП. Там примерно в 10:20 столкнулись Lada и Volkswagen. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Так, 38-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Vento, совершил столкновение с автомобилем Lada Granta, за рулем которого находился 49-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель машины Volkswagen, которому оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой, а также водитель автомобиля Lada и его пассажиры — 51-летняя женщина года и несовершеннолетние мальчики 2010 и 2012 годов рождения, которые были госпитализированы.