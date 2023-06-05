В Чернском районе 24-летний мужчина на незарегистрированном мотоцикле перевернулся в кювет Фото: материалы пресс-служб

В Чернском районе на 4-ом километре автодороги «автоподъезд к населенному пункту Скуратовский от автодороги «Крым» ночью 4 июня произошло ДТП. Там примерно в 00:30 мотоциклист перевернулся в кювет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- Не имеющий права управления 24-летний мужчина, управляя не зарегистрированным в установленном порядке мото-транспортным средством – мотоциклом KAYO, по предварительной информации, совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП водителя госпитализировали в больницу с телесными повреждения. На момент происшествия он находился без шлема и защитной экипировки.