Несовершеннолетнего жителя Новомосковска хотят отправить на принудительное лечение за нападение с ножом на родную бабушку Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Несовершеннолетний юноша, проживающий в Новомосковске, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 18 апреля 2023 года 16-летний обвиняемый находился по месту своего проживания и в ходе ссоры со своей 70-летней бабушкой, нанес ей множество ударов ножом, а затем убежал на улицу.

Пострадавшую обнаружил отчим подростка, который вернулся домой из магазин. Женщина была госпитализирована, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает. Парня задержали на улице сотрудники правоохранительных органов.

В ходе следствия проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая выявила наличие у подростка хронического психического расстройства.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для применения к молодому человеку принудительной меры медицинского характера.