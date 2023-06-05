В спровоцированном автоледи ДТП в Донском Тульской области пострадали две маленьких девочки Фото: материалы пресс-служб

3 июня в 17:35 на улице Комсомольской микрорайона Центральный города Донского Тульской области 35-летняя женщина, управляя автомобилем Mitsubishi Grandis, столкнулась с «Ауди А4» за рулем которого был 21-летний молодой человек.

В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних пассажира автомобиля «Ауди» – девочки 8 и 10 лет, которые после оказания медицинской помощи на месте были отпущены.