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НовостиПроисшествия5 июня 2023 13:47

В спровоцированном автоледи ДТП в Донском Тульской области пострадали две маленьких девочки

После оказания медицинской помощи они были отпущены
Игорь КОПЫТОВ
В спровоцированном автоледи ДТП в Донском Тульской области пострадали две маленьких девочки

В спровоцированном автоледи ДТП в Донском Тульской области пострадали две маленьких девочки

Фото: материалы пресс-служб

3 июня в 17:35 на улице Комсомольской микрорайона Центральный города Донского Тульской области 35-летняя женщина, управляя автомобилем Mitsubishi Grandis, столкнулась с «Ауди А4» за рулем которого был 21-летний молодой человек.

В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних пассажира автомобиля «Ауди» – девочки 8 и 10 лет, которые после оказания медицинской помощи на месте были отпущены.