Выехавший на «встречку» байкер без прав в Веневском районе оказался на больничной койке Фото: материалы пресс-служб

3 июня в 13:50 на 3-м километре автодороги «Венев – Матвеевка» на территории Веневского района Тульской области не имеющий водительских прав 26-летний молодой человек на мотоцикле Kayo Motor без номеров выехал на встречную полосу дороги.

Там он столкнулся с грузовиком Volvo Fh-Truck в составе с полуприцепом-цистерной под управлением 32-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель мотоцикла был госпитализирован.