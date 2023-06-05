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НовостиПроисшествия5 июня 2023 13:30

Выехавший на «встречку» байкер без прав в Веневском районе оказался на больничной койке

ДТП произошло среди бела дня
Игорь КОПЫТОВ
Выехавший на «встречку» байкер без прав в Веневском районе оказался на больничной койке

Выехавший на «встречку» байкер без прав в Веневском районе оказался на больничной койке

Фото: материалы пресс-служб

3 июня в 13:50 на 3-м километре автодороги «Венев – Матвеевка» на территории Веневского района Тульской области не имеющий водительских прав 26-летний молодой человек на мотоцикле Kayo Motor без номеров выехал на встречную полосу дороги.

Там он столкнулся с грузовиком Volvo Fh-Truck в составе с полуприцепом-цистерной под управлением 32-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель мотоцикла был госпитализирован.