В Тульской области выбежавший на дорогу лось стал причиной аварии Фото: материалы пресс-служб

2 июня в 23:30 на 37-м километре автодороги «Тула - Новомосковск» на территории Киреевского района Тульской области 21-летний молодой человек за рулем «ВАЗ 21093» сбил лося, выскочившего на проезжую часть.

После этого автомобиль съехал в правый по ходу движения кювет.

В результате ДТП пострадал водитель, который после оказания медицинской помощи на месте был отпущен. А вот его 35-летнему пассажиру потребовалась госпитализация.