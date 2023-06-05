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НовостиОбщество5 июня 2023 12:32

В Тульской области выявлено 2 039 случаев заболевания гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю

Заболеваемость ниже эпидемического порога среди всех возрастных групп населения
Михаил КОРЕНЮГИН
В Тульской области выявлено 2 039 случаев заболевания гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю

В Тульской области выявлено 2 039 случаев заболевания гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На минувшей неделе в Тульской области зарегистрировано 2 039 случаев гриппа и ОРВИ. Это ниже эпидпорога 65% и ниже уровня предыдущей недели на 25%. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Так, заболеваемость ниже эпидемического порога среди всех возрастных групп населения. По результатам лабораторных исследований грипп В подтвержден у 1 человека.

Что касается обстановки в детских образовательных учреждениях, на данный момент учебный процесс нигде не приостановлен.