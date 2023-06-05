В Туле сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления водителя мощного электромамоката Фото: материалы пресс-служб

Сотрудники тульской мотогруппы ДПС остановили 34-летнего мужчину, который двигался по тротуару на электросамокате KUGOO М5, мощность которого 1 кВт. Согласно правилам дорожного движения он уже относился к мопедам. То есть его водитель должен был иметь удостоверение категории «М» и использовать мотошлем. Также движение на таком самокате разрешено только по правому краю проезжей части либо по полосе для велосипедистов.

Остановленный водитель прав не имел, мотошлем у него тоже отсутствовал.

В результате на него составили три протокола: за вождение без прав, за езду без шлема и за движение по тротуару. Суммарно штрафов набралось на 8 тысяч рублей.

Мужчина также был отстранен от управления транспортным средством, а его электросамокат помещен на специализированную стоянку.