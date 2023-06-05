Пенсионер зарезал собутыльника в Ефремовском районе Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Поздно вечером 7 мая 2022 года 69-летний житель поселка Октябрьский Ефремовского района в результате возникшей неприязни к знакомому после совместного употребления спиртного в своей квартире нанес гостю не менее двух ударов ножом в грудь. От полученных ран 56-летний потерпевший скончался на месте.

Дело было рассмотрено с участием коллегии присяжных заседателей, которая, с учетом позиции государственного обвинителя, вынесла обвинительный вердикт.

Теперь пенсионеру по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку) предстоит провести к 9,5 лет в исправительной колонии строго режима.

Приговор в законную силу не вступил.