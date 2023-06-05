Москвич предстанет перед судом за незаконную охоту в Тульской области Фото: Игорь КОПЫТОВ

11 марта 2023 года 56-летний житель Московской области, находясь на территории Заокского района Тульской области и двигаясь на принадлежащем ему снегоходе, обнаружил косулю. Не имея разрешения на добычу зверей, он застрелил животное и погрузил его в багажное отделение снегохода, после чего скрылся с места совершения преступления.

Ущерб, нанесенный такими действиями министерству природных ресурсов и экологии Тульской области, был оценен в 200 тысяч рублей.

Уголовное дело п. «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с применением механического транспортного средства) теперь направлено мировому судье.