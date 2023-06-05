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НовостиОбщество5 июня 2023 9:30

Тульский педагогический колледж №2 могут перевести с новое здание

Сейчас он располагается на улице Пирогова
Игорь КОПЫТОВ
Тульский педагогический колледж №2 могут перевести с новое здание

Тульский педагогический колледж №2 могут перевести с новое здание

Фото: соцсети

Тульский педагогический колледж № 2 может переехать к следующему учебному году. Сегодня он размещается в здании, построенном в 1917 году и признанном объектом культурного наследия. Трехэтажный особняк требует комплексного ремонта - капитального ремонта кровли, фасада, обустройства отмостки фундамента.

Работы эти займут не один месяц, поэтому сейчас рассматриваются варианты возможного переноса образовательного процесса в корпус колледжа, расположенный на улице Староникитской, а также в аудитории Института повышения квалификации на улице Ленина.