Тульский педагогический колледж №2 могут перевести с новое здание Фото: соцсети

Тульский педагогический колледж № 2 может переехать к следующему учебному году. Сегодня он размещается в здании, построенном в 1917 году и признанном объектом культурного наследия. Трехэтажный особняк требует комплексного ремонта - капитального ремонта кровли, фасада, обустройства отмостки фундамента.

Работы эти займут не один месяц, поэтому сейчас рассматриваются варианты возможного переноса образовательного процесса в корпус колледжа, расположенный на улице Староникитской, а также в аудитории Института повышения квалификации на улице Ленина.