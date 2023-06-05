На Тульскую область надвигаются магнитные бури Фото: соцсети

По данным лаборатории солнечной астрономии, колебания начнутся уже уже 12 июня. Максимального значения магнитные бури достигнут к выходным - 18 июня волны достигнут отметки G1. После магнитосфера будет возбужденной еще в течение нескольких дней.

В предыдущий раз, в конце апреля, благодаря магнитным бурям ночью туляки могли наблюдать подобие северного сияния, что достаточно несвойственно для нашей климатической полосы.

Подобные природные события отражаются на здоровье людей. У так называемых метеозависимых ухудшается самочувствие, начинаются головные боли, бессонница и перепады артериального давления. Эксперты рекомендуют таким людям пить больше воды и снизить физические нагрузки.