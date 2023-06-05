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НовостиОбщество5 июня 2023 9:07

На Тульскую область надвигаются магнитные бури

Их пик придется на следующую неделю
Игорь КОПЫТОВ
На Тульскую область надвигаются магнитные бури

На Тульскую область надвигаются магнитные бури

Фото: соцсети

По данным лаборатории солнечной астрономии, колебания начнутся уже уже 12 июня. Максимального значения магнитные бури достигнут к выходным - 18 июня волны достигнут отметки G1. После магнитосфера будет возбужденной еще в течение нескольких дней.

В предыдущий раз, в конце апреля, благодаря магнитным бурям ночью туляки могли наблюдать подобие северного сияния, что достаточно несвойственно для нашей климатической полосы.

Подобные природные события отражаются на здоровье людей. У так называемых метеозависимых ухудшается самочувствие, начинаются головные боли, бессонница и перепады артериального давления. Эксперты рекомендуют таким людям пить больше воды и снизить физические нагрузки.