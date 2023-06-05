В Белеве Тульской области благоустраивают Парк консервного завода Фото: материалы пресс-служб

Парк консервного завода в Белеве был открыт в 1818 году в честь приезда в город Василия Жуковского. Приходить в запустение он начал в 80-е годы прошлого столетия.

Теперь он будет благоустроен, поскольку стал победителем всероссийского конкурса в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

На участке уже вырубили аварийные деревья, наметили контуры зон отдыха. Предусмотрено озеленение территории, устройство прогулочных дорожек, оборудование освещения, установка малых архитектурных форм и арт-объектов. Также здесь появится памп-трек.