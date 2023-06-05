Мобилизованный туляк ушел в «самоволку» и теперь отсидит реальный срок в колонии Фото: материалы пресс-служб

Согласно материалам уголовного дела, мужчина был призван на военную службу по мобилизации. Однако в декабре прошлого года военнослужащий без каких-либо уважительных причин самовольно покинул место военной службы, убыв на территорию Тульской области, где прописан. Но уже в январе этого года он добровольно прибыл в военную комендатуру в Туле, прервав «самоволку».

На судебном заседании военнослужащий полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет в исправительной колонии общего режима за самовольное оставление воинской части.