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НовостиОбщество5 июня 2023 7:51

В Туле прошел рейд силовиков среди 400 мигрантов из Средней Азии

Нескольких нелегальных иностранцев отправят домой
Игорь КОПЫТОВ
В Туле прошел рейд силовиков среди 400 мигрантов из Средней Азии

В Туле прошел рейд силовиков среди 400 мигрантов из Средней Азии

Фото: соцсети

В Туле в очередной раз состоялось профилактическое мероприятие по пресечению нелегальной миграции. Об этом сообщает Telegram-канал «Тула. ЭкстремиZм».

По информации источника, всего было проверено 400 граждан из Средней Азии, в местах наибольшего скопления иностранных граждан.

В отношении трех человек составлены протоколы за нарушение миграционного законодательства. В ближайшее время эти нелегалы будут депортированы из России домой.