В Туле прошел рейд силовиков среди 400 мигрантов из Средней Азии Фото: соцсети

В Туле в очередной раз состоялось профилактическое мероприятие по пресечению нелегальной миграции. Об этом сообщает Telegram-канал «Тула. ЭкстремиZм».

По информации источника, всего было проверено 400 граждан из Средней Азии, в местах наибольшего скопления иностранных граждан.

В отношении трех человек составлены протоколы за нарушение миграционного законодательства. В ближайшее время эти нелегалы будут депортированы из России домой.