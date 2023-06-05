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НовостиОбщество5 июня 2023 7:13

В Тульской области появится новый национальный парк "Тульские засеки"

Постановление о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области появится новый национальный парк "Тульские засеки"

В Тульской области появится новый национальный парк "Тульские засеки"

Фото: Игорь КОПЫТОВ

"Тульские засеки" будут созданы с целью сохранения одного из немногих уцелевших фрагментов широколиственных лесов Северного полушария. Новый национальный парк будет располагаться на территориях муниципальных образований Щекинский район, Ефремов и Тула, а его общая площадь составит почти 6 тысяч гектаров.

Здесмь обитают редкие виды животных и растений, многие из которых занесены в Красные книги России и Тульской области. Кроме того, более 50 памятников археологии и другие интересные геологические объекты сохранились на территории будущего парка и поблизости. Среди них - Красная гора, утесы Ишутинская гора и Галочник, а также Каменная дорога, группа глыб кварцевого песчаника «Конь-камень». В дальнейшем они также могут быть включены в экскурсионно-туристические и просветительские программы.