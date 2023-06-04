17-летнего подростка из Тулы оштрафовали за публикации с нацисткой символикой Фото: соцсети

Молодой человек, проживающий в Туле, привлечён к ответственности за административное правонарушение в области экстремизма. Об этом сообщает телеграм-канал «Тула. Экстремизм».

Установлено, что 17-летний туляк опубликовал на своей странице в социальной сети материалы, содержащие нацистскую символику.

Так, комиссия городского округа по делам несовершеннолетних и защите их прав признала его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Подростку назначено наказание в виде штрафа.