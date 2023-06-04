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НовостиПроисшествия4 июня 2023 8:00

На трассе в Одоевском районе Тульской области перевернулся грузовик с хлебом

Разбитую машину бросили без присмотра
Михаил КОРЕНЮГИН
На трассе в Одоевском районе Тульской области перевернулся грузовик с хлебом

На трассе в Одоевском районе Тульской области перевернулся грузовик с хлебом

Фото: соцсети

Утром 4 июня в Одоевском районе на трассе перевернулся хлебовоз. Данная информация появилась в социальных сетях.

По слова очевидцев, неподалеку от Суворова из перевернутого транспорта течет бензин. Также присутствует сильный запах газа. Водителя не обнаружено, следов крови не найдено. Судя по документам, развозил хлеб в магазины.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, ДТП произошло примерно в 7:00 на 46-м километре автодороги «Голодское — Суворов – Одоев. Обошлось без пострадавших.