Тулячка Диана Найденова стала чемпионкой России по ММА Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Ханты-Мансийске прошли финальные бои чемпионата России по ММА. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

Так, тульская спортсменка клуба UNITY Диана Найденова завоевала первое место в весовой категории до 52 кг и получила чемпионский пояс.

Также девушку с победой поздравил Губернатор Алексей Дюмин:

«Блестящая спортивная подготовка, мастерство и стойкость помогли Вам одолеть серьезных соперников, в упорной борьбе завоевать «золото» чемпионата страны. Жители Тульской области гордятся Вашим успехом. Желаю здоровья, благополучия, удачи и покорения новых вершин!».