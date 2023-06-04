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НовостиСпорт4 июня 2023 9:00

Тулячка Диана Найденова стала чемпионкой России по ММА

Она одержала победу в финале соревнований в весовой категории до 52 кг
Михаил КОРЕНЮГИН
Тулячка Диана Найденова стала чемпионкой России по ММА

Тулячка Диана Найденова стала чемпионкой России по ММА

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Ханты-Мансийске прошли финальные бои чемпионата России по ММА. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

Так, тульская спортсменка клуба UNITY Диана Найденова завоевала первое место в весовой категории до 52 кг и получила чемпионский пояс.

Также девушку с победой поздравил Губернатор Алексей Дюмин:

«Блестящая спортивная подготовка, мастерство и стойкость помогли Вам одолеть серьезных соперников, в упорной борьбе завоевать «золото» чемпионата страны. Жители Тульской области гордятся Вашим успехом. Желаю здоровья, благополучия, удачи и покорения новых вершин!».